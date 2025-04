Лауреатом Букеровской премии-2021 стал южноафриканский писатель

Детали

Книга рассказывает о белой семье, которая живет в Южной Африке. Собравшись на похороны, они понимают, что не выполнили важное обещание, данное давно их темнокожей служанке.

В прошлом году Букеровская премия была присуждена шотландскому писателю Дугласу Стюарту за его дебютный роман "Шагги Бейн".

We are delighted to announce that the winner of the#2021BookerPrizeis'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon's winner's interview live on the BBC now:https://t.Co/AV21wqAtaD@ChattoBooks@vintagebooks@penguinrandompic.twitter.com/TeC0WvN9k9

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 3, 2021

Справка

Букеровская премия — престижная литературная награда, которая ежегодно вручается в Великобритании за романы, написанные на английском. Премия учреждена в 1968 году. Ее размер - 50 тысяч фунтов стерлингов. В основном ее получают авторы из Великобритании, Ирландии, США и стран Британского содружества.