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Ирина Луценко озвучила позицию Президента относительно столкновений в Киеве и Черкассах

Ирина Луценко озвучила позицию Президента относительно столкновений в Киеве и Черкассах

Киев  •  УНН

 • 15184 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко возмущен ситуацией, возникшей на выходных в Киеве и Черкассах, а также требует полного расследования и привлечения к ответственности виновных в столкновениях. Об этом заявила представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Президент Порошенко возмущен такими незаконными действиями, он требует полного расследования и привлечения к ответственности не только людей, которые совершали хулиганские действия в отношении мирных граждан, а и людей, которые применили силу к правоохранительным органам. А это прямая статья Уголовного кодекса", - заявила Луценко, отвечая на вопрос о позиции Президента Украины относительно беспорядков в Черкассах и Киеве 9 марта.

Напомним, 9 марта возле здания Администрации Президента в Киеве произошли столкновения между сторонниками партии "Национальный корпус" и полицией, что усиленным рубежом охраняла здание.

В ходе столкновений с активистами в Киеве пострадали трое правоохранителей.

Как сообщал УНН, в результате столкновения в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы.

По состоянию на утро следующего дня, работники полиции находились в стабильном состоянии.

11 марта полиция объявила о подозрении двум фигурантам беспорядков в Черкассах, третьего основного участника акции "Нацкорпуса" ищут.

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