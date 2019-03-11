Ірина Луценко озвучила позицію Президента щодо сутичок у Києві та Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко обурений ситуацією, що виникла на вихідних у Києві та Черкасах, а також вимагає повного розслідування і притягнення до відповідальності винних у сутичках. Про це заявила представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Президент Порошенко обурений такими незаконними діями, він вимагає повного розслідування і притягнення до відповідальності не тільки людей, які вчиняли хуліганські дії по відношенню до мирних громадян, а і людей, які застосували силу до правоохоронних органів. А це є пряма стаття Кримінального кодексу”, - заявила Луценко, відповідаючи на запитання про позицію Президента України щодо заворушень у Черкасах та Києві 9 березня.
Нагадаємо, 9 березня біля будівлі Адміністрації Президента у Києві відбулись сутички між прибічниками партії "Національний корпус" і поліцією, яка посиленим кордоном охороняла будівлю.
В ході сутичок з активістами в Києві постраждали троє правоохоронців.
Крім того, як повідомляв УНН, внаслідок сутички у Черкасах між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них – госпіталізували.
Станом на ранок наступного дня, працівники поліції перебували у стабільному стані.
11 березня поліція оголосила про підозру двом фігурантам заворушень у Черкасах, третього основного учасника акції "Нацкорпусу" шукають.