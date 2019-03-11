Ірина Луценко озвучила позицію Президента щодо сутичок у Києві та Черкасах

КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко обурений ситуацією, що виникла на вихідних у Києві та Черкасах, а також вимагає повного розслідування і притягнення до відповідальності винних у сутичках. Про це заявила представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.