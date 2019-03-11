Двом фігурантам заворушень у Черкасах оголошено про підозру, третього шукають
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Поліція оголосила про підозру двом фігурантам заворушень у Черкасах, третього основного учасника акції "Нацкорпусу" шукають. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції України Максим Цуцкірідзе під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Встановлено три фігуранти основних, які брали участь. Декілька годин тому оголошено про підозру за статтями 294, 296 та 345 – це масові заворушення, хуліганство та насильство щодо працівника правоохоронних органів. Двом особам вручені (підозри – ред.), місцезнаходження третьої особи зараз встановлюємо", - зазначив Цуцкірідзе.
За його словами, на думку правоохоронців, неприпустимо закликати до покарання за злочин злочином. У таких випадках, за його словами, поліція буде реагувати миттєво.
Нагадаємо, у рамках розслідування кримінальних проваджень стосовно сутичок на площі Дружби народів в Черкасах затримано двох осіб.
Як повідомляв УНН, внаслідок сутички у Черкасах між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них – госпіталізували.
Станом на ранок, працівники поліції перебували у стабільному стані.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.