Двум фигурантам беспорядков в Черкассах объявлено о подозрении, третьего ищут
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Полиция объявила о подозрении двум фигурантам беспорядков в Черкассах, третьего основного участника акции "Нацкорпусу" ищут. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Установлено три фигуранта основных, которые участвовали. Несколько часов назад объявлено о подозрении по статьям 294, 296 и 345 - это массовые беспорядки, хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительных органов. Двум лицам вручены (подозрения - ред.), местонахождение третьего лица сейчас устанавливаем", - отметил Цуцкиридзе.
По его словам, по мнению правоохранителей, недопустимо призывать к наказанию за преступление преступлением. В таких случаях, по его словам, полиция будет реагировать мгновенно.
Напомним, в рамках расследования уголовных производств в отношении столкновений на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух человек.
Как сообщал УНН, в результате столкновения в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы.
По состоянию на утро, работники полиции находились в стабильном состоянии.
Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.