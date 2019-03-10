Сутички з "Нацкорпусом" у Черкасах: двох осіб затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У рамках розслідування кримінальних проваджень стосовно сутичок на площі Дружби народів в Черкасах затримано двох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.
Повідомляється, що затримані особи підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку.
Наразі вирішується питання про оголошення даним громадянам підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, внаслідок сутички у Черкасах між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них – госпіталізували.
Станом на ранок, працівники поліції перебували у стабільному стані.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.