Сутички з "Нацкорпусом" у Черкасах: двох осіб затримано

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У рамках розслідування кримінальних проваджень стосовно сутичок на площі Дружби народів в Черкасах затримано двох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.

Повідомляється, що затримані особи підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку.

Наразі вирішується питання про оголошення даним громадянам підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, внаслідок сутички у Черкасах між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них – госпіталізували

Станом на ранок, працівники поліції перебували у стабільному стані

Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

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