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Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах: двух человек задержали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В рамках расследования уголовных производств в отношении столкновений на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черкасской области.

Сообщается, что задержанные лица подозреваются в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка.

Сейчас решается вопрос об объявлении данным гражданам подозрений в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в результате столкновения в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы.

По состоянию на утро, работники полиции находились в стабильном состоянии.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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