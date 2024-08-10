Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Украинка Ирина Коляденко (весовая категория до 62 кг) стала серебряным призером соревнований по вольной борьбе. Об этом сообщает Суспільне, пишет УНН.

Ирина Коляденко - серебряный призер Олимпиады-2024 в борьбе. В финале она проиграла сопернице из Японии, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для Коляденко - это вторая медаль в карьере на уровне Олимпиады (также "бронза" в Токио-2020).

Напомним

Украинский легкоатлет Олег Дорощук показал результат 2.31 метра в финале прыжков в высоту на Олимпиаде в Париже, установив личный рекорд. Он занял шестое место в соревнованиях.