Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль в весовой категории до 62 кг на Олимпийских играх 2024 года. Это вторая олимпийская награда в ее карьере после бронзы в Токио-2020.
Украинка Ирина Коляденко (весовая категория до 62 кг) стала серебряным призером соревнований по вольной борьбе. Об этом сообщает Суспільне, пишет УНН.
Ирина Коляденко - серебряный призер Олимпиады-2024 в борьбе. В финале она проиграла сопернице из Японии,
Детали
Отмечается, что для Коляденко - это вторая медаль в карьере на уровне Олимпиады (также "бронза" в Токио-2020).
Напомним
Украинский легкоатлет Олег Дорощук показал результат 2.31 метра в финале прыжков в высоту на Олимпиаде в Париже, установив личный рекорд. Он занял шестое место в соревнованиях.