Ирина Фарион умерла в больнице после нападения. Об этом сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

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Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны. Поиски нападавшего еще продолжаются. написал Максим Козицкий

Напомним,

Неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас продолжается специальная полицейская операция для задержания стрелка.

Состояние Ирины Фарион критическое - депутат Любомир Мельничук