Депутат Любомир Мельничук сообщил о критическом состоянии языковеда Ирины Фарион после нападения во Львове. По словам соседки, нападавший выжидал Фарион 2-3 недели, выглядя подозрительным.
Состояние языковеда Ирины Фарион, на которую было совершено нападение во Львове - критическое. Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук, передает УНН.
Детали
Дочь Ирины Фарион и близкое окружение прибыли в больницу. Операция продолжается.
Как рассказала соседка Фарион, нападавший выжидал ее несколько недель.
Нападающий выжидал Ирину Фарион 2-3 недели, рассказывает ее соседка. Мужчина казался подозрительным, однако полицию никто не вызывал.
Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, раскрытие преступления в активной фазе - Клименко19 июля 2024, 18:12 • 9071 просмотр