Состояние языковеда Ирины Фарион, на которую было совершено нападение во Львове - критическое. Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук, передает УНН.

Детали

Дочь Ирины Фарион и близкое окружение прибыли в больницу. Операция продолжается.

Как рассказала соседка Фарион, нападавший выжидал ее несколько недель.

Нападающий выжидал Ирину Фарион 2-3 недели, рассказывает ее соседка. Мужчина казался подозрительным, однако полицию никто не вызывал.

Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, раскрытие преступления в активной фазе - Клименко