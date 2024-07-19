Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, раскрытие преступления в активной фазе - Клименко

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, передает УНН.

«Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь», - сообщил Клименко в Telegram.

По словам министра, полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы.

«Есть показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах», - резюмировал министр.

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По данным Нацполиции, покушение произошло сегодня около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.

На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка, добавили правоохранители.

И хотя Нацполиция не называет имени общественного деятеля - ранее депутат Львовского городского совета сообщил о покушении на языковеда Ирину Фарион.