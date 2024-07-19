Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, раскрытие преступления в активной фазе - Клименко

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  122320 просмотра
Есть положительное решение Польши, которое поможет Украине получить F-16 - Зеленский

Есть положительное решение Польши, которое поможет Украине получить F-16 - Зеленский

  •  76724 просмотра
Законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию: в САП анонсировали внесение изменений в документ

Законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию: в САП анонсировали внесение изменений в документ

  •  86736 просмотра
В Запорожье усилят отключения света: ограничат потребление и выключат уличное освещение

В Запорожье усилят отключения света: ограничат потребление и выключат уличное освещение

  •  61204 просмотра
Нужны новые решения в поддержку защиты Украины: Зеленский об ударе рф по Николаеву

Нужны новые решения в поддержку защиты Украины: Зеленский об ударе рф по Николаеву

  •  70337 просмотра
публикации
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  122320 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

  •  120799 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  126293 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  135601 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  210427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

  •  13655 просмотра
Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

  •  14475 просмотра
"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

  •  24997 просмотра
19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

  •  77429 просмотра
На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

18 июля 2024, 14:54  •  85707 просмотра
Актуальное
Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, раскрытие преступления в активной фазе - Клименко

Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, раскрытие преступления в активной фазе - Клименко

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 18:12  •  9025 просмотра

Read in English

Во Львове произошло нападение на Ирину Фарион, которое квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, полиция и СБУ работают над раскрытием преступления и поиском нападавшего.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, передает УНН.

«Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь», - сообщил Клименко в Telegram.

По словам министра, полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы.

«Есть показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах», - резюмировал министр.

Все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства преступления: Зеленский о покушении на Ирину Фарион19 июля 2024, 18:06 • 29386 просмотров

Добавим

По данным Нацполиции, покушение произошло сегодня около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.

На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка, добавили правоохранители.

И хотя Нацполиция не называет имени общественного деятеля - ранее депутат Львовского городского совета сообщил о покушении на языковеда Ирину Фарион.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
irina-farionИрина Фарион
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
lvovЛьвов
Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
  •  95192 просмотра

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Эксклюзив
В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт
  •  100086 просмотра

В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт

Эксклюзив
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
  •  101998 просмотра

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Эксклюзив
Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета
  •  83885 просмотра

Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя
  •  120795 просмотра

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
  •  91181 просмотра

Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
18 июля 2024, 16:51  •  110763 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
18 июля 2024, 13:27  •  111891 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
18 июля 2024, 11:24  •  112044 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
18 июля 2024, 10:49  •  106130 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Популярные

Нужны новые решения в поддержку защиты Украины: Зеленский об ударе рф по Николаеву

Нужны новые решения в поддержку защиты Украины: Зеленский об ударе рф по Николаеву

  •  70337 просмотра
В Запорожье усилят отключения света: ограничат потребление и выключат уличное освещение

В Запорожье усилят отключения света: ограничат потребление и выключат уличное освещение

  •  61204 просмотра
Законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию: в САП анонсировали внесение изменений в документ

Законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию: в САП анонсировали внесение изменений в документ

  •  86736 просмотра
Есть положительное решение Польши, которое поможет Украине получить F-16 - Зеленский

Есть положительное решение Польши, которое поможет Украине получить F-16 - Зеленский

  •  76724 просмотра
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  122320 просмотра

Публикации

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  122320 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

  •  120799 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  126293 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  135601 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  210427 просмотра

Война

Ракетный удар рф по Николаеву: количество раненых возросло до 15

Ракетный удар рф по Николаеву: количество раненых возросло до 15

  •  12953 просмотра
Сырский посетил боевые учения резервистов на востоке Украины

Сырский посетил боевые учения резервистов на востоке Украины

  •  13811 просмотра
У рф возникли проблемы с выполнением плана по рекрутированию: в ГУР назвали причины

У рф возникли проблемы с выполнением плана по рекрутированию: в ГУР назвали причины

  •  18193 просмотра
В Польше объяснили, как будут набирать и готовить бойцов Украинского легиона

В Польше объяснили, как будут набирать и готовить бойцов Украинского легиона

  •  30714 просмотра
российский удар по Николаеву: количество пострадавших возросло до 14

российский удар по Николаеву: количество пострадавших возросло до 14

  •  31060 просмотра

политика

В Польше объяснили, как будут набирать и готовить бойцов Украинского легиона

В Польше объяснили, как будут набирать и готовить бойцов Украинского легиона

  •  30714 просмотра
Все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства преступления: Зеленский о покушении на Ирину Фарион

Все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства преступления: Зеленский о покушении на Ирину Фарион

  •  29419 просмотра
Обсудили обмен военнопленными и возвращение погибших украинских защитников: Садовый встретился с госсекретарем Ватикана

Обсудили обмен военнопленными и возвращение погибших украинских защитников: Садовый встретился с госсекретарем Ватикана

  •  37830 просмотра
Нужны новые решения в поддержку защиты Украины: Зеленский об ударе рф по Николаеву

Нужны новые решения в поддержку защиты Украины: Зеленский об ударе рф по Николаеву

  •  70262 просмотра
В Запорожье усилят отключения света: ограничат потребление и выключат уличное освещение

В Запорожье усилят отключения света: ограничат потребление и выключат уличное освещение

  •  61134 просмотра

Война

Ракетный удар рф по Николаеву: количество раненых возросло до 15

Ракетный удар рф по Николаеву: количество раненых возросло до 15

  •  12953 просмотра
Сырский посетил боевые учения резервистов на востоке Украины

Сырский посетил боевые учения резервистов на востоке Украины

  •  13811 просмотра
У рф возникли проблемы с выполнением плана по рекрутированию: в ГУР назвали причины

У рф возникли проблемы с выполнением плана по рекрутированию: в ГУР назвали причины

  •  18193 просмотра
В Польше объяснили, как будут набирать и готовить бойцов Украинского легиона

В Польше объяснили, как будут набирать и готовить бойцов Украинского легиона

  •  30714 просмотра
российский удар по Николаеву: количество пострадавших возросло до 14

российский удар по Николаеву: количество пострадавших возросло до 14

  •  31060 просмотра

политика

В Польше объяснили, как будут набирать и готовить бойцов Украинского легиона

В Польше объяснили, как будут набирать и готовить бойцов Украинского легиона

  •  30714 просмотра
Все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства преступления: Зеленский о покушении на Ирину Фарион

Все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства преступления: Зеленский о покушении на Ирину Фарион

  •  29419 просмотра
Обсудили обмен военнопленными и возвращение погибших украинских защитников: Садовый встретился с госсекретарем Ватикана

Обсудили обмен военнопленными и возвращение погибших украинских защитников: Садовый встретился с госсекретарем Ватикана

  •  37830 просмотра
Нужны новые решения в поддержку защиты Украины: Зеленский об ударе рф по Николаеву

Нужны новые решения в поддержку защиты Украины: Зеленский об ударе рф по Николаеву

  •  70262 просмотра
В Запорожье усилят отключения света: ограничат потребление и выключат уличное освещение

В Запорожье усилят отключения света: ограничат потребление и выключат уличное освещение

  •  61134 просмотра

Новости Бизнеса

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

  •  9124 просмотра
В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

  •  8419 просмотра
Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

  •  16920 просмотра

Экономика

В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение

В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение

  •  13797 просмотра
Уже завтра в Украине "света" станет больше: как будут действовать графики отключений

Уже завтра в Украине "света" станет больше: как будут действовать графики отключений

  •  16459 просмотра
Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

  •  17307 просмотра
В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак рф на подстанции - Галущенко

В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак рф на подстанции - Галущенко

  •  24343 просмотра
Две гражданки Румынии пытались вывезти из Украины сигарет на один миллион гривен

Две гражданки Румынии пытались вывезти из Украины сигарет на один миллион гривен

  •  17517 просмотра

Киев

В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение

В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение

  •  13797 просмотра
Мэр "засиделся": более 140 должностных лиц Кличко заподозрены в коррупции и злоупотреблениях на 1 млрд грн

Мэр "засиделся": более 140 должностных лиц Кличко заподозрены в коррупции и злоупотреблениях на 1 млрд грн

  •  12629 просмотра
В столице фуникулер закроют на плановый ремонт

В столице фуникулер закроют на плановый ремонт

  •  19502 просмотра
Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  34958 просмотра
Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС

Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС

  •  41034 просмотра