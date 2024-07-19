Все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства преступления: Зеленский о покушении на Ирину Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Врачи борются за жизнь Ирины Фарион», - сообщил Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что «любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность».

Ирина Фарион, на которую совершили покушение во Львове, находится в реанимации - СМИ

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По данным Нацполиции, покушение произошло сегодня около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.

На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка, добавили правоохранители.

И хотя Нацполиция не называет имени общественного деятеля - ранее депутат Львовского городского совета сообщил о покушении на языковеда Ирину Фарион.