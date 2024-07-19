Все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства преступления: Зеленский о покушении на Ирину Фарион
Киев • УНН
Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион, она в реанимации с ранением головы. Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион.
Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
«Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Врачи борются за жизнь Ирины Фарион», - сообщил Зеленский в Telegram.
Президент подчеркнул, что «любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность».
Ирина Фарион, на которую совершили покушение во Львове, находится в реанимации - СМИ19 июля 2024, 18:00 • 1543 просмотра
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По данным Нацполиции, покушение произошло сегодня около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.
На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка, добавили правоохранители.
И хотя Нацполиция не называет имени общественного деятеля - ранее депутат Львовского городского совета сообщил о покушении на языковеда Ирину Фарион.