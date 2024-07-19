Киев • УНН
Во Львове совершено покушение на общественного деятеля Ирину Фарион. 60-летняя женщина получила огнестрельное ранение головы и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает нападавшего.
Общественный деятель и языковед Ирина Фарион, на которую было совершено покушение во Львове, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
«В больнице Святого Пантелеймона ... сообщили, что около 20:00 к ним поступила женщина с огнестрельным ранением. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние тяжелое», - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Нацполиции, покушение произошло сегодня около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.
На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка, добавили правоохранители.
И хотя Нацполиция не называет имени общественного деятеля - ранее депутат Львовского городского совета сообщил о покушении на языковеда Ирину Фарион.