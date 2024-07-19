Общественный деятель и языковед Ирина Фарион, на которую было совершено покушение во Львове, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

«В больнице Святого Пантелеймона ... сообщили, что около 20:00 к ним поступила женщина с огнестрельным ранением. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние тяжелое», - говорится в сообщении.

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По данным Нацполиции, покушение произошло сегодня около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.

На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка, добавили правоохранители.

И хотя Нацполиция не называет имени общественного деятеля - ранее депутат Львовского городского совета сообщил о покушении на языковеда Ирину Фарион.