Иран нанес удар по заводу дронов в Израиле – появились детали удара и последствия

5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива5 апреля, 17:41 • 11927 просмотра
Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке5 апреля, 17:55 • 11075 просмотра
Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти5 апреля, 19:15 • 4866 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 7208 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 6160 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 87383 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 97181 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 105542 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 85398 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 84988 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 21028 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 37434 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39191 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 50784 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 64878 просмотра
Иран нанес удар по заводу дронов в Израиле – появились детали удара и последствия

Киев • УНН

 • 6450 просмотра

Баллистическая ракета попала в объект в Петах-Тикве, выведя из строя часть мощностей. Компания AeroSentinel уже работает над восстановлением работы.

Иран нанес удар по заводу дронов в Израиле – появились детали удара и последствия

Иранская баллистическая ракета попала вблизи производственной площадки израильской компании AeroSentinel в Петах-Тикве и серьезно повредила предприятие, производящее разведывательные беспилотники. Об этом сообщает The Jerusalem Post и Defence Blog, пишет УНН.

Детали

По новым данным, ракета с боевой частью около 400 кг упала всего в нескольких метрах от объекта компании. В результате удара часть производственных мощностей была выведена из строя, однако компания заявила, что критически важные технологии, оборудование и основные операционные ресурсы удалось сохранить.

В компании заявили, что несмотря на прямое поражение производства, работу планируют возобновить как можно скорее.

Эта атака нас не сломит. Наоборот, она лишь усиливает нашу решимость как можно скорее вернуться к полному производству

– заявили в AeroSentinel.

Под удар попал производитель тактических БПЛА

AeroSentinel специализируется на производстве малозаметных дронов для тактической разведки, наблюдения и охраны границ. Компания выпускает беспилотники малой и средней дальности, которые используются для ISR-миссий – то есть разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Израиль ждет «зеленого света» от США для ударов по энергетике Ирана04.04.26, 23:26 • 4796 просмотров

По данным израильских медиа, часть платформ компании уже применялась в чувствительных операциях израильских сил. В самой компании прямо заявили, что удар по их объекту свидетельствует о стратегической важности производства для оборонного сектора Израиля.

Последствия удара уже повлияли на производство

После атаки предприятие частично остановило отдельные производственные процессы, но полного прекращения работы не произошло. Компания сообщила, что уже работает над восстановлением мощностей и параллельно планирует наращивание производства.

Удар по объекту в Петах-Тикве стал одним из немногих случаев в нынешней эскалации, когда под поражение попало именно предприятие, связанное с производством военных беспилотников.

Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ04.04.26, 22:16 • 11678 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира