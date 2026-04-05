Иран нанес удар по заводу дронов в Израиле – появились детали удара и последствия
Баллистическая ракета попала в объект в Петах-Тикве, выведя из строя часть мощностей. Компания AeroSentinel уже работает над восстановлением работы.
Иранская баллистическая ракета попала вблизи производственной площадки израильской компании AeroSentinel в Петах-Тикве и серьезно повредила предприятие, производящее разведывательные беспилотники. Об этом сообщает The Jerusalem Post и Defence Blog, пишет УНН.
Детали
По новым данным, ракета с боевой частью около 400 кг упала всего в нескольких метрах от объекта компании. В результате удара часть производственных мощностей была выведена из строя, однако компания заявила, что критически важные технологии, оборудование и основные операционные ресурсы удалось сохранить.
В компании заявили, что несмотря на прямое поражение производства, работу планируют возобновить как можно скорее.
Эта атака нас не сломит. Наоборот, она лишь усиливает нашу решимость как можно скорее вернуться к полному производству
Под удар попал производитель тактических БПЛА
AeroSentinel специализируется на производстве малозаметных дронов для тактической разведки, наблюдения и охраны границ. Компания выпускает беспилотники малой и средней дальности, которые используются для ISR-миссий – то есть разведки, наблюдения и рекогносцировки.
Израиль ждет «зеленого света» от США для ударов по энергетике Ирана04.04.26, 23:26 • 4796 просмотров
По данным израильских медиа, часть платформ компании уже применялась в чувствительных операциях израильских сил. В самой компании прямо заявили, что удар по их объекту свидетельствует о стратегической важности производства для оборонного сектора Израиля.
Последствия удара уже повлияли на производство
После атаки предприятие частично остановило отдельные производственные процессы, но полного прекращения работы не произошло. Компания сообщила, что уже работает над восстановлением мощностей и параллельно планирует наращивание производства.
Удар по объекту в Петах-Тикве стал одним из немногих случаев в нынешней эскалации, когда под поражение попало именно предприятие, связанное с производством военных беспилотников.
Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ04.04.26, 22:16 • 11678 просмотров