Іран ударив по заводу дронів в Ізраїлі – з'явилися деталі удару та наслідки
Київ • УНН
Балістична ракета влучила поблизу об’єкта в Петах-Тікві, вивівши з ладу частину потужностей. Компанія AeroSentinel вже працює над відновленням роботи.
Іранська балістична ракета влучила поблизу виробничого майданчика ізраїльської компанії AeroSentinel у Петах-Тікві та серйозно пошкодила підприємство, яке виготовляє розвідувальні безпілотники. Про це повідомляє The Jerusalem Post та Defence Blog, пише УНН.
Деталі
За новими даними, ракета з бойовою частиною близько 400 кг впала лише за кілька метрів від об’єкта компанії. Унаслідок удару частину виробничих потужностей було виведено з ладу, однак компанія заявила, що критично важливі технології, обладнання та основні операційні ресурси вдалося зберегти.
У компанії заявили, що попри пряме ураження виробництва, роботу планують відновити якнайшвидше.
Ця атака нас не зламає. Навпаки, вона лише посилює нашу рішучість якнайшвидше повернутися до повного виробництва
Під удар потрапив виробник тактичних БПЛА
AeroSentinel спеціалізується на виробництві малопомітних дронів для тактичної розвідки, спостереження та охорони кордонів. Компанія випускає безпілотники малої та середньої дальності, які використовуються для ISR-місій – тобто розвідки, спостереження та рекогносцирування.
За даними ізраїльських медіа, частина платформ компанії вже застосовувалась у чутливих операціях ізраїльських сил. У самій компанії прямо заявили, що удар по їхньому об’єкту свідчить про стратегічну важливість виробництва для оборонного сектору Ізраїлю.
Наслідки удару вже вплинули на виробництво
Після атаки підприємство частково зупинило окремі виробничі процеси, але повного припинення роботи не відбулося. Компанія повідомила, що вже працює над відновленням потужностей і паралельно планує нарощення виробництва.
Удар по об’єкту в Петах-Тікві став одним із небагатьох випадків у нинішній ескалації, коли під ураження потрапило саме підприємство, пов’язане з виробництвом військових безпілотників.
