5 квітня, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Іран ударив по заводу дронів в Ізраїлі – з'явилися деталі удару та наслідки

Київ • УНН

 • 6658 перегляди

Балістична ракета влучила поблизу об’єкта в Петах-Тікві, вивівши з ладу частину потужностей. Компанія AeroSentinel вже працює над відновленням роботи.

Іран ударив по заводу дронів в Ізраїлі – з'явилися деталі удару та наслідки

Іранська балістична ракета влучила поблизу виробничого майданчика ізраїльської компанії AeroSentinel у Петах-Тікві та серйозно пошкодила підприємство, яке виготовляє розвідувальні безпілотники. Про це повідомляє The Jerusalem Post та Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За новими даними, ракета з бойовою частиною близько 400 кг впала лише за кілька метрів від об’єкта компанії. Унаслідок удару частину виробничих потужностей було виведено з ладу, однак компанія заявила, що критично важливі технології, обладнання та основні операційні ресурси вдалося зберегти.

У компанії заявили, що попри пряме ураження виробництва, роботу планують відновити якнайшвидше.

Ця атака нас не зламає. Навпаки, вона лише посилює нашу рішучість якнайшвидше повернутися до повного виробництва

– заявили в AeroSentinel.

Під удар потрапив виробник тактичних БПЛА

AeroSentinel спеціалізується на виробництві малопомітних дронів для тактичної розвідки, спостереження та охорони кордонів. Компанія випускає безпілотники малої та середньої дальності, які використовуються для ISR-місій – тобто розвідки, спостереження та рекогносцирування.

За даними ізраїльських медіа, частина платформ компанії вже застосовувалась у чутливих операціях ізраїльських сил. У самій компанії прямо заявили, що удар по їхньому об’єкту свідчить про стратегічну важливість виробництва для оборонного сектору Ізраїлю.

Наслідки удару вже вплинули на виробництво

Після атаки підприємство частково зупинило окремі виробничі процеси, але повного припинення роботи не відбулося. Компанія повідомила, що вже працює над відновленням потужностей і паралельно планує нарощення виробництва.

Удар по об’єкту в Петах-Тікві став одним із небагатьох випадків у нинішній ескалації, коли під ураження потрапило саме підприємство, пов’язане з виробництвом військових безпілотників.

Степан Гафтко

Світ