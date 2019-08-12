Иран обвинил США в превращении Персидского залива в "пороховую бочку"

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 91720 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128961 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139013 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128557 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130568 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Иран обвинил США в превращении Персидского залива в "пороховую бочку"

Иран обвинил США в превращении Персидского залива в "пороховую бочку"

Киев  •  УНН

 • 11943 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Ситуация в Персидском заливе обострилась по вине США и их союзников, которые активно закупают вооружение. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Al Jazeera, пишет УНН.

“Если говорить об угрозах, исходящих из региона, то они исходят от США и их союзников, которые распространяют оружие в регионе, превращая его в готовую взорваться пороховую бочку”, — сказал Зариф.

В 2018 году США продали в регион оружия на сумму на 50 млрд долларов, продолжил глава иранского МИДа. “Некоторые страны региона, где все население составляет менее одной трети от населения Ирана, тратят 87 млрд долларов на военные закупки. Для сравнения, Иран потратил в прошлом году 16 млрд долларов на все свои военные цели”, — сказал Зариф.

В пример он привел военные бюджеты ОАЭ (22 млрд долларов на военные цели) и Саудовскую Аравию (87 млрд долларов).

Персидский залив очень узкий и только станет еще более опасным местом из-за роста числа иностранных военных кораблей, считает иранский министр.

Комментарии Зарифа появились после того, как Вашингтон и Лондон объявили, что работают над созданием военной коалиции для защиты коммерческих перевозок в Персидском заливе.

Как сообщал УНН, Трамп критикует Макрона за “путаные сигналы” в адрес Ирана.

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