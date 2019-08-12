Іран звинуватив США в перетворенні Перської затоки на "порохову бочку"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Ситуація в Перській затоці загострилася з вини США і їх союзників, які активно закуповують озброєння. Таку заяву зробив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera, пише УНН.
“Якщо говорити про загрози, що виходять з регіону, то вони виходять від США і їх союзників, які поширюють зброю в регіоні, перетворюючи його в готову вибухнути порохову бочку”, — сказав Заріф.
У 2018 році США продали в регіон зброї на суму на 50 млрд доларів, продовжив глава іранського МЗС. “Деякі країни регіону, де все населення становить менше однієї третини від населення Ірану, витрачають 87 млрд доларів на військові закупівлі. Для порівняння, Іран витратив торік 16 млрд доларів на всі свої військові цілі”, — сказав Заріф.
Як приклад він навів військові бюджети ОАЕ (22 млрд доларів на військові цілі) і Саудівську Аравію (87 млрд доларів).
Перська затока дуже вузька і тільки стане ще більш небезпечним місцем через зростання числа іноземних військових кораблів, вважає іранський міністр.
Коментарі Заріфа з’явилися після того, як Вашингтон і Лондон оголосили, що працюють над створенням військової коаліції для захисту комерційних перевезень в Перській затоці.
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