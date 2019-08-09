Трамп критикує Макрона через “плутані сигнали” на адресу Ірану

“Іран — серйозна фінансова проблема. Вони дуже сильно хочуть говорити зі США, але отримують „плутані сигнали“ від усіх, хто хоче представляти нас, включно з президентом Макроном із Франції”, — написав Трамп.

Він не уточнив, про що йде мова.

“Я знаю, що в Еммануеля хороші наміри, як і в інших, але ніхто не повинен говорити від імені Сполучених Штатів, крім самих Сполучених Штатів”, — додав Трамп.

Макрон наразі не коментував слова президента США.

Нагадаємо, Іран звинувачує в порушенні угоди Сполучених Штатів, президент яких, Дональд Трамп, в 2018 році вивів свою країну з ядерної угоди і повернув суворі американські санкції проти Ірану, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

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Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.

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