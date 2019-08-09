Трамп критикует Макрона за "путаные сигналы" в адрес Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп критикует президента Франции Эммануэля Макрона за “путаные сигналы” в адрес Ирана, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Иран — серьезная финансовая проблема. Они очень сильно хотят говорить с США, но получают „путаные сигналы“ от всех, кто хочет представлять нас, включая президента Макрона из Франции”, — написал Трамп.
Он не уточнил, о чем идет речь.
“Я знаю, что у Эммануэля хорошие намерения, как и у других, но никто не должен говорить от имени Соединенных Штатов, кроме самих Соединенных Штатов”, — добавил Трамп.
Макрон пока не комментировал слова президента США.
Напомним, Иран обвиняет в нарушении соглашения Соединенных Штатов, президент которых, Дональд Трамп, в 2018 году вывел свою страну из ядерной сделки и вернул американские санкции против Ирана, а также других участников сделки, в первую очередь из Европейского союза, которые, по словам Тегерана, не сумели смягчить последствия этих санкций.
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Франция, Германия и Великобритания, которые в соглашении представляют Евросоюз, пытались спасти соглашение и разработали сложную систему финансово-бартерных операций, чтобы обойти санкции США и предоставить Ирану некоторое облегчение, но в Тегеране говорят, что этого недостаточно.
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