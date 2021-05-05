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Иран заявил, что успешно испытал на людях вакцину от COVID-19 собственного производства

Иран заявил, что успешно испытал на людях вакцину от COVID-19 собственного производства

Киев  •  УНН

 • 13121 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Иран в среду объявил об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса “Фахра”, названной в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде. В качестве волонтера для тестирования препарата выступил сын ученого, сообщило агентство IRNA, пишет УНН.

Детали

В марте начались первые клинические испытания этого препарата, разработанного в центре исследований при Минобороны Ирана, который возглавлял Фахризаде. Он был убит 27 ноября прошлого года в провинции Тегеран. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

В Иране разработано несколько собственных вакцин от коронавируса. В конце апреля началась третья (финальная) фаза испытаний препарата COV Iran Barakat. По словам главы научного комитета национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом доктора Мостафы Ганеи, эта вакцина может быть одобрена к использованию в мае, а другие препараты собственной разработки — еще через 2-3 месяца.

Справка

О начали испытаний собственной вакцины на людях власти Ирана сообщили ещё в декабре 2020 года.

Согласно статистике ВОЗ — в Исламской республике Иран 2 555 587 случаев заболевания, погибли 72 875 человек.

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