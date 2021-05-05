Іран заявив, що успішно випробував на людях вакцину від COVID-19 власного виробництва

Деталі

У березні почалися перші клінічні випробування цього препарату, розробленого в центрі досліджень при Міноборони Ірану, який очолював Фахрізаде. Він був убитий 27 листопада минулого року в провінції Тегеран. За словами офіційного представника комісії національної безпеки і зовнішньої політики Меджлісу (парламенту) Ірану Абольфазля Амуйі, замах був організований ізраїльськими спецслужбами з можливим залученням розвідок інших країн.

В Ірані розроблено кілька власних вакцин від коронавірусу. В кінці квітня розпочалася третя (фінальна) фаза випробувань препарату COV Iran Barakat. За словами глави наукового комітету національної штаб-квартири по боротьбі з коронавірусом доктора Мостафа Ганеі, ця вакцина може бути схвалена до використання в травні, а інші препарати власної розробки — ще через 2-3 місяці.

Довідка

Про початок випробувань власної вакцини на людях влада Ірану повідомила ще в грудні 2020 року.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Ісламській республіці Іран 2 555 587 випадків захворювання, загинули 72 875 осіб.