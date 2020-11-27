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В Ірані вбито вченого-ядерника: Тегеран вбачає "ізраїльський слід"

В Ірані вбито вченого-ядерника: Тегеран вбачає "ізраїльський слід"

Київ • УНН

 • 23171 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Іранський фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде убитий в провінції Тегеран. Це в п’ятницю підтвердили в Міноборони Ірану. Вчений був керівником центру досліджень при міністерстві, пише УНН.

“Сьогодні терористи атакували Мохсена Фахрізаде, главу центру досліджень та інновацій при міністерстві оборони”, — йдеться в повідомленні пресслужби міністерства. Також наголошується, що “бригаді медиків не вдалося його врятувати”.

У міністерстві додали, що “служба безпеки (вченого) вступила в перестрілку з терористами”.

Тегеран помститься за вбивство вченого, заявив військовий радник керівника і духовного лідера Ірану Хосейн Дехкан. “Ми негайно обрушимося на вбивць мученика”, — прокоментував Дехкани вбивство вченого. Його слова наводить агентство Mehr.

Агентство Fars зазначає, що у вченого стріляли в районі міста Дамовенд. За інформацією агентства, в ході замаху могли загинути ще три або чотири людини. Очевидці також повідомляють про вибух на місці події.

При цьому раніше офіційний представник Організації атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Бехруз Камальванді заявляв, що всі вчені, хто працює в країні в цій сфері, живі. “Усі вчені, що працюють в ядерній промисловості, знаходяться в повному здоров’ї”, — зазначив він.

В іранських соціальних мережах опублікована фотографія, яка, як стверджується, зроблена на місці злочину. На ній видно машину з слідами від пострілів.

Паралельно, Тегеран знайшов “ізраїльський слід” у вбивстві іранського вченого. Його вбивство є боягузтвом, в якому простежується слід Ізраїлю. Про це написав у Twitter глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

“Це боягузтво з серйозним зазначенням на причетність Ізраїлю, яка говорить про відчайдушну войовничості злочинців”, — зазначив він.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice-with serious indications of Israeli role-shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community-and especially EU-to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

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