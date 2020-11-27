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В Иране убит ученый-ядерщик: Тегеран видит "израильский след"

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде убит в провинции Тегеран. Это в пятницу подтвердили в Минобороны Ирана. Ученый был руководителем центра исследований при министерстве, пишет УНН.

“Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны”, — говорится в сообщении пресс-службы министерства. Также отмечается, что “бригаде медиков не удалось его спасти”.

В министерстве добавили, что “служба безопасности (ученого) вступила в перестрелку с террористами”.

Тегеран отомстит за убийство ученого, заявил военный советник руководителя и духовного лидера Ирана Хосейн Дехкан. “Мы немедленно обрушимся на убийц мученика”, — прокомментировал Дехкани убийство ученого. Его слова приводит агентство Mehr.

Агентство Fars отмечает, что в ученого стреляли в районе города Дамовенд. По информации агентства, в ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека. Очевидцы также сообщают о взрыве на месте происшествия.

При этом ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявлял, что все работающие в стране в этой сфере ученые живы. “Все ученые, работающие в ядерной промышленности, находятся в полном здравии”, — отметил он.

В иранских социальных сетях опубликована фотография, которая, как утверждается, сделана на месте преступления. На ней видна машина с следами от выстрелов.

Параллельно, Тегеран нашел “израильский след” в убийстве иранского ученого. Его убийство является трусостью, в которой прослеживается след Израиля. Об этом написал в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

“Это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников”, — отметил он.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

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