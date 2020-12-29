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Пандемія: Іран розпочав випробування на людях власної вакцини проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Перша фаза випробувань на добровольцях вакцини від коронавірусу власного виробництва почалася в Ірані у вівторок. Про це повідомило агентство Tasnim, пише УНН.

Пандемія: Іран розпочав випробування на людях власної вакцини проти COVID-19

За його даними, випробування проходять в Тегерані, під час першої фази тестування ін’єкції будуть зроблені 56 добровольцям. Всього було подано близько 60 тис. заявок.

Відзначається, що на церемонії запуску випробувань були присутні віце-президент у справах науки і технологій країни Сорена Саттарі, а також міністр охорони здоров’я і медичної освіти Саїд Намак. Технологія тестів схвалена Управлінням продовольства і медикаментів Ірану і Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Раніше глава Іранського суспільства імунології та алергології Мохаммад Вожгані повідомив, що Іран володіє необхідними науковими знаннями для налагодження виробництва вакцини від коронавірусу в країні. За його словами, над цією вакциною працюють три іранські дослідницькі центри, один з яких вже успішно завершив випробування зразків на тваринах.

Додамо, що згідно з статистикою ВООЗ — в Ірані 1 206 373 випадки захворювання, 54 814 осіб загинули.

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