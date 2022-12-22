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Иран ответил Зеленскому: говорит о "необоснованных обвинениях"

Иран ответил Зеленскому: говорит о "необоснованных обвинениях"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Иран ответил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и предупредил об ограниченном «терпении к необоснованным обвинениям», пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что речь Зеленского из Капитолия в Соединенных Штатах повторяет «обвинения и непристойные заявления».

«Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в частности Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении необоснованных обвинениям ограничено», - говорится в заявлении Канаани.

«Господин Зеленский должен извлечь уроки из судьбы некоторых лидеров стран, которые рассчитывали на поддержку Америки», - говорится в заявлении.

Дополнение

В своем выступлении перед Конгрессом США Зеленский заявил, что сотни смертоносных дронов, отправленных Ираном в россию, стали угрозой для «критической инфраструктуры».

В прошлом месяце иранское правительство признало, что за несколько месяцев до начала вторжения в Украину оно направило в россию ограниченное количество беспилотников, но отрицало поставки военной техники для использования в войне в Украине.

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