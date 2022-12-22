Іран відповів Зеленському: каже про "необгрунтовані звинувачення"

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Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що промова Зеленського з Капітолію у Сполучених Штатах повторює «звинувачення та непристойні заяви».

«Ми завжди поважали територіальну цілісність країн, зокрема України, і пан Зеленський повинен знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо необґрунтованих звинувачень обмежений», - йдеться в заяві Канаані.

«Пан Зеленський має винести уроки з долі деяких лідерів країн, які розраховували на підтримку Америки», - йдеться у заяві.

Доповнення

У своєму виступі перед Конгресом США Зеленський заявив, що сотні смертоносних дронів, відправлених Іраном до росії, стали загрозою для «критичної інфраструктури».

Минулого місяця іранський уряд визнав, що за кілька місяців до початку вторгнення в Україну він направив до росії обмежену кількість безпілотників, але заперечував постачання військової техніки для використання у війні в Україні.