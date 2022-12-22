Зеленський: росія знайшла спільника в геноцидній політиці. Це Іран

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“Якщо росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається їх знищити ракетами. Їй навіть замало ракет — росія знайшла спільника в геноцидній політиці. Це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу”, — сказав Зеленський.

На думку Зеленського, це питання часу коли рф ударить по інших союзниках США, “якщо ми не зупинимо їх зараз”.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США закликав американців підтримати формулу миру, запропоновану Україною, а також провести саміт для досягнення миру в Україні.