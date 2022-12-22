Зеленский: россия нашла сообщника в геноцидной политике. Это Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сотрудничество россии и Ирана угрожает не только Украине, но и всем союзникам США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США, передает УНН.
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“Если россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается их уничтожить ракетами. Ей даже мало ракет — россия нашла сообщника в геноцидной политике. Это Иран. Иранские убийственные дроны, идущие россии сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист находит другого. Чтобы воевать против свободного мира”, — сказал Зеленский.
По мнению Зеленского, это вопрос времени когда рф ударит по другим союзникам США, “если мы не остановим их сейчас”.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США призвал американцев поддержать формулу мира, предложенную Украиной, а также провести саммит для достижения мира в Украине.