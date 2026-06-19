Иран снова ограничил проход судов через Ормузский пролив вопреки соглашению с США - СМИ

Иран, несмотря на мирное соглашение с США, снова ограничил проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным местных СМИ, в районе пролива прозвучали предупредительные выстрелы, а Корпус стражей исламской революции по радио призвал суда не приближаться к проливу.

Официального подтверждения этой информации пока нет, но иранские власти заявили, что проход судов, как и прежде, возможен только после подачи заявки и при условии соблюдения установленных требований.

Контекст

В четверг, 18 июня, Центральное командование США подтвердило снятие блокады морского транспорта в иранских портах.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что принципиально не согласен с меморандумом, подписанным с США. Он разрешил соглашение после того, как президент Ирана взял на себя ответственность за это решение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном не показала границ его полномочий, а наоборот продемонстрировала силу Соединенных Штатов.

Иран на 60 дней отменил плату за транзит судов через Ормузский пролив