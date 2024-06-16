Иран призвал страны Группы семи отказаться от "разрушительной политики прошлого", отвечая на их заявление по ядерной программе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани призвал Группу семи (G7) дистанцироваться от "разрушительной политики прошлого". Это стало ответом на заявление G7, где была осуждена недавняя эскалация ядерной программы Ирана.

Напомним

Недавно G7 предупредила Иран о продолжении их программы обогащения ядерного оружия, отметив готовность применить новые меры, если Тегеран передаст РФ баллистические ракеты.

Иран заявил об отсутствии переговоров с США по ядерной сделке