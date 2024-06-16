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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Іран закликає G7 відмовитися від "деструктивної політики" щодо ядерної програми

Київ • УНН

 • 98859 перегляди

Іран закликав країни G7 відмовитися від "руйнівної політики минулого" щодо своєї ядерної програми у відповідь на засудження G7 нещодавньої програми збагачення ядерної зброї.

Іран закликає G7 відмовитися від "деструктивної політики" щодо ядерної програми

Іран закликав країни Групи семи відмовитися від "руйнівної політики минулого", відповідаючи на їх заяву щодо ядерної програми. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Речник МЗС Ірану Нассер Канаані закликав Групу семи (G7) дистанціюватися від "руйнівної політики минулого". Це стало відповіддю на заяву G7, де була засуджена нещодавня ескалація ядерної програми Ірану.

Нагадаємо

Нещодавно G7 попередила Іран щодо продовження їх програми збагачення ядерної зброї, наголосивши на готовності застосувати нові заходи, якщо Тегеран передасть рф балістичні ракети.

Іран заявив про відсутність переговорів із США щодо ядерної угоди12.06.23, 17:39 • 1118613 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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