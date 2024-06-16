Іран закликає G7 відмовитися від "деструктивної політики" щодо ядерної програми
Київ • УНН
Іран закликав країни G7 відмовитися від "руйнівної політики минулого" щодо своєї ядерної програми у відповідь на засудження G7 нещодавньої програми збагачення ядерної зброї.
Іран закликав країни Групи семи відмовитися від "руйнівної політики минулого", відповідаючи на їх заяву щодо ядерної програми. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Речник МЗС Ірану Нассер Канаані закликав Групу семи (G7) дистанціюватися від "руйнівної політики минулого". Це стало відповіддю на заяву G7, де була засуджена нещодавня ескалація ядерної програми Ірану.
Нагадаємо
Нещодавно G7 попередила Іран щодо продовження їх програми збагачення ядерної зброї, наголосивши на готовності застосувати нові заходи, якщо Тегеран передасть рф балістичні ракети.
Іран заявив про відсутність переговорів із США щодо ядерної угоди12.06.23, 17:39 • 1118613 переглядiв