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Іран заявив про відсутність переговорів із США щодо ядерної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністерство закордонних справ Ірану спростувало інформацію про переговори Тегерану і Вашингтону щодо тимчасової ядерної угоди в обмін на послаблення санкцій. Про це інформує УНН, посилаючись на Bloomberg.

Іран заявив про відсутність переговорів із США щодо ядерної угоди

Цитата

"Ми підтверджуємо відсутність такого поняття, як переговори про тимчасову угоду або нові домовленості на заміну ядерної угоди", - заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані на пресконференції в Тегерані.

Деталі

Водночас він повідомив, що Ісламська Республіка через посередників співпрацює зі Сполученими Штатами щодо обміну полоненими. За словами речника, країни можуть бути "дуже близькими" до угоди, якщо американська сторона "продемонструє рішучість".

Раніше регіональні ЗМІ, у тому числі ізраїльські Haaretz і Middle East Eye, посилаючись на джерела, повідомили, що Іран і США "досягли прогресу" в переговорах щодо ядерного збагачення. Відтак, згідно з даними Middle East Eye, переговори відбулися на території Сполучених Штатів. За словами джерел, іранську делегацію очолив посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, а американську - спецпредставник США по Ірану Роберт Маллі.

Співрозмовники видання повідомили, що Іран начебто "зобов’язався припинити свою діяльність зі збагачення урану на 60% і більше" та "продовжити співпрацю" з Міжнародним агентством з атомної енергії. У відповідь на це Вашингтон нібито "дозволить Тегерану експортувати до мільйона барелів нафти на день і отримати доступ до своїх доходів та інших заморожених коштів за кордоном".

Доповнення

У 2018 році колишній президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон з ядерної угоди відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), що призвело до посилення санкцій на експорт енергоносіїв Ірану. Відтоді Тегеран нарощував ядерне збагачення.

Минулого тижня ціни на нафту ненадовго впали через повідомлення, що Вашингтон і Тегеран "близькі до угоди" щодо ядерної діяльності Ірану. Сполучені Штати цю інформацію спростували.

Нагадаємо

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав Іран виконати ядерні зобов'язання у повному об'ємі.

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