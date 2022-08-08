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Експерт розповів, що заважає світу відмовитися від ядерної зброї

Експерт розповів, що заважає світу відмовитися від ядерної зброї

Київ • УНН

 • 320096 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Наразі у всьому світі існує тренд на повну ліквідацію ядерної зброї, і якщо не нарощувати цей потенціал, то вже до кінця цього століття ядерні боєприпаси зникнуть природнім шляхом. Єдине, що може бути загрозою цьому процесу – це план Китаю наростити ядерний потенціал. Таку думку в коментарі УНН висловив завідувач сектору досліджень Центрального регіону Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак.

Цитата

«Ядерна зброя у нашому світі є тимчасовою. Так, поки вона існує і, на відміну від хімічної і біологічної зброї, може бути законним засобом ведення війни. Наразі більшість країн обирають бути без'ядерними, їх 190. 5 країн офіційно є ядерними. І також існують неофіційні ядерні країни, такі як Північна Корея та Іран. Більшість країн відмовилися від ядерної зброї не тому, що це така велика технологічна або фінансова проблема. Вони вирішили, що така зброя не повинна існувати, має бути ліквідована повністю в майбутньому, і цей момент треба наближати якомога скоріше. Якщо подивитися історію ядерної зброї, то пік її накопичення відбувся на початку 80-х років. З тих пір вона поступово скорочується, і якщо далі триватиме така тенденція, то ядерні боєзаряди через старіння будуть виведені до кінця цього століття. Звісно, при умові, якщо спеціально їх не підтримувати. І США, і росія погоджуються з поступовим виведенням з експлуатації ядерних боєприпасів. Зараз удосконалюються лише засоби доставки ядерної зброї, тут відбуваються регулярні оновлення. Але самі ядерні боєприпаси нові не виробляються», – розповів Іжак.

Деталі

Існують країни, які намагаються створювати нові боєприпаси, а не сприяти їх ліквідації. Як це, наприклад, робить Північна Корея чи Іран. Проте експерт вважає, що це не є визначальним впливом на ліквідацію ядерної зброї. Наприклад, у КНДР невелика кількість боєприпасів, і щорічно вони створюють їх в кількості 1-2. І якщо весь світ відмовиться від ядерної зброї, то зрештою вона зникне і в Північній Кореї. За словами експерта, велику роль в ліквідації відіграє саме Китай.

«Значно, мені здається, важливим є відмова Китаю від планування нарощення свого ядерного потенціалу. Адже до 2030 року вони планують збільшити кількість боєприпасів до 1000. Для порівняння, з боку США та росії близько 1500 розгорнутих боєприпасів. А загалом ці країни мають близько 4500 боєприпасів з кожного боку. Не всі вони розгорнуті, там є такі, що готуються до ліквідації. Це значно менше, ніж було у 80-ті, коли сумарні запаси ядерної зброї у світі були близько 70 тисяч. Але поки план Китаю полягає у збільшенні потенціалу, щоб уже потім на рівні США та росії його скорочувати. І наразі це більша загроза для руху до без'ядерного світу, ніж проблема Кореї чи Ірану. Хоча це дуже важливі символічні кейси у відмові від ядерної опції. Але сьогодні ризики для цього створюють поведінка Китаю та росії», – вважає Іжак.

Без'ядерні країни у 1968 році доєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і погодилися з ідеєю тимчасового володіння ядерною зброєю. Проте, зазначає експерт, більшість без'ядерних країн вважають, що відмова від ядерної зброї йде надто повільно, і цей процес необхідно пришвидшити. У 2017 році було запущено процес укладання Договору про повну заборону ядерної зброї, який у 2021 році набув чинності. Проте його учасниками є лише без'ядерні країни, і жодна ядерна країна з ним не погоджується.

«Загальна позиція ООН і Генерального секретаря, який є депозитарієм Договору про заборону ядерної зброї, а також позиція більшості країн світу полягає у тому, що ядерна зброя повинна бути якнайшвидше ліквідована. Швидше, ніж цей процес відбувається природньо. І от Генеральний секретар ООН, у зв'язку з черговою оглядовою конференцією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявив, що світ має рухатися до свободи від ядерної зброї. Тож загальний тренд світу полягає в тому, Китай не повинен нарощувати свій потенціал, Північна Корея та Іран мають відмовитися від своїх ядерних програм, а росія – переглянути свою віру в ядерну зброю», – розповів експерт.

Нагадаємо

На відкритті конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в Нью-Йорку Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світ повністю знищити ядерну зброю.

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