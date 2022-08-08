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Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия

Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия

Киев • УНН

 • 320092 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сейчас во всем мире существует тренд на полную ликвидацию ядерного оружия, и если не наращивать этот потенциал, то уже к концу этого века ядерные боеприпасы исчезнут естественным путем. Единственное, что может угрожать этому процессу – это план Китая нарастить ядерный потенциал. Такое мнение в комментарии УНН высказал заведующий сектором исследований Центрального региона Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Цитата

«Ядерное оружие в нашем мире временное. Да, пока она существует и, в отличие от химического и биологического оружия, может быть законным средством ведения войны. Сейчас большинство стран выбирают быть безъядерными, их 190. 5 стран официально являются ядерными. Также существуют неофициальные ядерные страны, такие как Северная Корея и Иран. Большинство стран отказались от ядерного оружия не потому, что это столь большая технологическая или финансовая проблема. Они решили, что такое оружие не должно существовать, должно быть ликвидировано полностью в будущем, и этот момент нужно приближать как можно скорее. Если посмотреть историю ядерного оружия, то пик его накопления произошел в начале 80-х годов. С тех пор оно постепенно сокращается, и если дальше будет продолжаться такая тенденция, то ядерные боезаряды из-за старения будут выведены к концу этого столетия. Конечно, при условии, если специально их не поддерживать. И США, и россия соглашаются с постепенным выводом из эксплуатации ядерных боеприпасов. Сейчас усовершенствуются только средства доставки ядерного оружия, здесь происходят регулярные обновления. Но сами ядерные боеприпасы новые не производятся», – рассказал Ижак.

Детали

Есть страны, которые пытаются создавать новые боеприпасы, а не способствовать их ликвидации. Как это, например, делает Северная Корея или Иран. Однако эксперт считает, что это не является определяющим влиянием на ликвидацию ядерного оружия. К примеру, в КНДР небольшое количество боеприпасов, и ежегодно они создают их в количестве 1-2. И если весь мир откажется от ядерного оружия, то в конце концов оно исчезнет и в Северной Корее. По словам эксперта, большую роль в ликвидации играет именно Китай.

«Значительно, мне кажется, важен отказ Китая от планирования наращивания своего ядерного потенциала. Ведь к 2030 г. они планируют увеличить количество боеприпасов до 1000. Для сравнения, со стороны США и россии около 1500 развернутых боеприпасов. В целом же эти страны имеют около 4500 боеприпасов с каждой стороны. Не все они развернуты, там есть готовящиеся к ликвидации. Это значительно меньше, чем было в 80-х, когда суммарные запасы ядерного оружия в мире были около 70 тысяч. Но пока план Китая заключается в увеличении потенциала, чтобы уже потом на уровне США и россии его сокращать. И сейчас это большая угроза движению в безъядерный мир, чем проблема Кореи или Ирана. Хотя это очень важные символические кейсы в отказе от ядерной опции. Но сегодня риски для этого создают поведение Китая и россии», – считает Ижак.

Безъядерные страны в 1968 году присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и согласились с идеей временного владения ядерным оружием. Однако, отмечает эксперт, большинство безъядерных стран считают, что отказ от ядерного оружия идет слишком медленно, и этот процесс необходимо ускорить. В 2017 году был запущен процесс заключения Договора о полном запрете ядерного оружия, который в 2021 году вступил в силу. Однако его участники только безъядерные страны, и ни одна ядерная страна с ним не соглашается.

«Общая позиция ООН и Генерального секретаря, являющегося депозитарием Договора о запрещении ядерного оружия, а также позиция большинства стран мира состоит в том, что ядерное оружие должно быть как можно быстрее ликвидировано. Быстрее, чем этот процесс происходит естественно. И вот Генеральный секретарь ООН в связи с очередной конференцией Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что мир должен двигаться к свободе от ядерного оружия. Поэтому общий тренд мира состоит в том, что Китай не должен наращивать свой потенциал, Северная Корея и Иран должны отказаться от своих ядерных программ, а россия – пересмотреть свою веру в ядерное оружие», – рассказал эксперт.

Напомним

На открытии конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир полностью уничтожить ядерное оружие.

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