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Генсек ООН закликав світ повністю знищити ядерну зброю

Генсек ООН закликав світ повністю знищити ядерну зброю

Київ • УНН

 • 182001 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ повністю знищити ядерну зброю. Як пише УНН з посиланням на Deutsche Welle, про це Гутерріш заявив на відкритті конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в Нью-Йорку.

Цитата

"Зниження ризиків недостатньо. Знищення ядерної зброї - це єдина гарантія того, що вона не буде застосована. Ми повинні невпинно працювати над цією метою", - сказав Гутерріш.

"Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, здобуті з ударів по Хіросімі і Нагасакі", - зазначив він.

Доповнення 

Звертаючись до Генеральної Асамблеї Гутерріш сказав, що геополітична напруженість "досягає нового максимуму", оскільки держави прагнуть "неправдивої безпеки", накопичуючи ядерну зброю.

"Хмари, які розпорошилися після закінчення Холодної війни, знову збираються. Досі нам неймовірно щастило, але успіх — це не стратегія і не захист від геополітичної напруги, яка переростає в ядерний конфлікт, — сказав він. — Сьогодні людство знаходиться всього в одному кроці від ядерного знищення".

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