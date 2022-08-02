Генсек ООН призвал мир полностью уничтожить ядерное оружие

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"Снижение рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия – это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", – сказал Гутерриш.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки", - отметил он.

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Обращаясь к Генеральной Ассамблее Гутерриш сказал, что геополитическая напряженность "достигает нового максимума", поскольку государства стремятся к "ложной безопасности", накапливая ядерное оружие.

"Облака, которые рассеялись после окончания Холодной войны, снова собираются. До сих пор нам невероятно везло, но успех — это не стратегия и не защита от геополитического напряжения, перерастающего в ядерный конфликт, — сказал он. — Сегодня человечество находится всего в одном шаге от ядерного уничтожения".