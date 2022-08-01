Генсек ООН попередив, що людство знаходиться за крок від «ядерного знищення»

Деталі

Звертаючись до Генеральної Асамблеї Гутерріш сказав, що геополітична напруженість «досягає нового максимуму», оскільки держави прагнуть «неправдивої безпеки», накопичуючи ядерну зброю.

«Хмари, які розпорошилися після закінчення Холодної війни, знову збираються. Досі нам неймовірно щастило, але успіх — це не стратегія і не захист від геополітичної напруги, яка переростає в ядерний конфлікт, — сказав він. — Сьогодні людство знаходиться всього в одному кроці від ядерного знищення».

Глава ООН вказав на напруженість на Близькому Сході та Корейському півострові, а також на вторгнення росії в Україну, під час якого кремль неодноразово брязкав погрозами застосування ядерної зброї.

Додамо

Майже всі країни світу підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Лише п'ять країн – Індія, Ізраїль, Північна Корея, Пакистан та Південний Судан – відмовилися підписати чи вийшли з пакту.