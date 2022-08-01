Генсек ООН предупредил, что человечество находится в шаге от «ядерного уничтожения»
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с ужасающим предупреждением, заявив, что бурные конфликты ставят мир в шаге от «ядерного уничтожения». Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
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Обращаясь к Генеральной Ассамблее Гутерриш сказал, что геополитическая напряженность «достигает нового максимума», поскольку государства стремятся к «неправдивой безопасности», накапливая ядерное оружие.
«Облака, которые рассеялись после окончания Холодной войны, снова собираются. До сих пор нам невероятно везло, но успех — это не стратегия и не защита от геополитического напряжения, перерастающего в ядерный конфликт, — сказал он. — Сегодня человечество находится всего в одном шаге от ядерного уничтожения».
Глава ООН указал на напряженность на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, а также на вторжение россии в Украину, во время которого кремль неоднократно звенел угрозами использования ядерного оружия.
Добавим
Практически все страны мира подписали Договор о нераспространении ядерного орудия. Лишь пять стран – Индия, Израиль, Северная Корея, Пакистан и Южный Судан – отказались подписать или вышли из пакта.