Генсек ООН предупредил, что человечество находится в шаге от «ядерного уничтожения»

Детали

Обращаясь к Генеральной Ассамблее Гутерриш сказал, что геополитическая напряженность «достигает нового максимума», поскольку государства стремятся к «неправдивой безопасности», накапливая ядерное оружие.

«Облака, которые рассеялись после окончания Холодной войны, снова собираются. До сих пор нам невероятно везло, но успех — это не стратегия и не защита от геополитического напряжения, перерастающего в ядерный конфликт, — сказал он. — Сегодня человечество находится всего в одном шаге от ядерного уничтожения».

Глава ООН указал на напряженность на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, а также на вторжение россии в Украину, во время которого кремль неоднократно звенел угрозами использования ядерного оружия.

Добавим

Практически все страны мира подписали Договор о нераспространении ядерного орудия. Лишь пять стран – Индия, Израиль, Северная Корея, Пакистан и Южный Судан – отказались подписать или вышли из пакта.