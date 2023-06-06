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Глава МАГАТЕ закликає Іран виконати всі ядерні зобов'язання

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликає Іран виконати ядерні зобов'язання у повному об'ємі, пише Deutsche Presse-Agentur, передає УНН.

Глава МАГАТЕ закликає Іран виконати всі ядерні зобов'язання

Деталі

Гроссі зазначив, що Іран поки що у недостатньому об'ємі виконав зобов'язання щодо більшої прозорості щодо своєї ядерної програми.

У березні Гроссі та керівництво в Тегерані домовилися про посилення спостереження за ядерними об’єктами та розслідування раніше секретних ядерних об’єктів в Ірані.

Відтоді було реалізовано лише «частину того, що ми передбачали», сказав Гроссі під час засідання ради МАГАТЕ в понеділок.

Глава МАГАТЕ визнав, що деякі камери та пристрої спостереження були встановлені. 

«Певного прогресу було досягнуто, але не настільки, як я сподівався», - сказав він. «Те, що має відбутися зараз, — це постійний і безперервний процес, який веде до виконання всіх зобов’язань [...] без подальших затримок».

Гроссі знову підкреслив, що всупереч ядерній угоді 2015 року Іран вже накопичив понад 100 кілограмів збагаченого урану з високим ступенем чистоти до 60%.

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