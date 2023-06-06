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Глава МАГАТЭ призывает Иран выполнить все ядерные обязательства

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывает Иран выполнить ядерные обязательства в полном объеме, пишет Deutsche Presse-Agentur, передает УНН.

Глава МАГАТЭ призывает Иран выполнить все ядерные обязательства

Детали

Гросси отметил, что Иран пока в недостаточном объеме выполнил обязательства по большей прозрачности в отношении своей ядерной программы.

В марте Гросси и руководство в Тегеране договорились об усилении наблюдения за ядерными объектами и расследовании ранее секретных ядерных об’объектов в Иране.

С тех пор была реализована лишь «часть того, что мы предполагали», сказал Гросси во время заседания совета МАГАТЭ в понедельник.

Глава МАГАТЭ признал, что некоторые камеры и устройства наблюдения были установлены. 

«Определенный прогресс был достигнут, но не настолько, как я надеялся», - сказал он. «То, что должно произойти сейчас, — это постоянный и непрерывный процесс, который ведет к выполнению всех обязательств [...] без дальнейших задержек».

Гросси вновь подчеркнул, что вопреки ядерному соглашению 2015 года Иран уже накопил более 100 килограммов обогащенного урана с высокой степенью чистоты до 60%.

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