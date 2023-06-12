Иран заявил об отсутствии переговоров с США по ядерной сделке

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"Мы подтверждаем отсутствие такого понятия, как переговоры о временном соглашении или новых договоренностях на замену ядерной сделки", - заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани на пресс-конференции в Тегеране.

Детали

В то же время он сообщил, что Исламская Республика через посредников сотрудничает с Соединенными Штатами по обмену пленными. По словам представителя, страны могут быть "очень близкими" к соглашению, если американская сторона "продемонстрирует решимость".

Ранее региональные СМИ, в том числе израильские Haaretz и Middle East Eye, ссылаясь на источники, сообщили, что Иран и США "достигли прогресса" в переговорах по ядерному обогащению. Следовательно, согласно данным Middle East Eye, переговоры состоялись на территории Соединенных Штатов. По словам источников, иранскую делегацию возглавил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани, а американскую - спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.

Собеседники издания сообщили, что Иран якобы "обязался прекратить свою деятельность по обогащению урана на 60% и более" и "продолжить сотрудничество" с Международным агентством по атомной энергии. В ответ на это Вашингтон якобы "позволит Тегерану экспортировать до миллиона баррелей нефти в день и получить доступ к своим доходам и другим замороженным средствам за рубежом".

Дополнение

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из ядерной сделки известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), что привело к ужесточению санкций на экспорт энергоносителей Ирана. С тех пор Тегеран наращивал ядерное обогащение.

На прошлой неделе цены на нефть ненадолго упали из-за сообщения, что Вашингтон и Тегеран "близки к соглашению" по ядерной деятельности Ирана. Соединенные Штаты эту информацию опровергли.

Напомним

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал Иран выполнить ядерные обязательства в полном объеме.

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