Иран заявил об отсутствии переговоров с США по ядерной сделке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о переговорах Тегерана и Вашингтона по временной ядерной сделке в обмен на ослабление санкций. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Bloomberg.
Цитата
"Мы подтверждаем отсутствие такого понятия, как переговоры о временном соглашении или новых договоренностях на замену ядерной сделки", - заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани на пресс-конференции в Тегеране.
Детали
В то же время он сообщил, что Исламская Республика через посредников сотрудничает с Соединенными Штатами по обмену пленными. По словам представителя, страны могут быть "очень близкими" к соглашению, если американская сторона "продемонстрирует решимость".
Ранее региональные СМИ, в том числе израильские Haaretz и Middle East Eye, ссылаясь на источники, сообщили, что Иран и США "достигли прогресса" в переговорах по ядерному обогащению. Следовательно, согласно данным Middle East Eye, переговоры состоялись на территории Соединенных Штатов. По словам источников, иранскую делегацию возглавил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани, а американскую - спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.
Собеседники издания сообщили, что Иран якобы "обязался прекратить свою деятельность по обогащению урана на 60% и более" и "продолжить сотрудничество" с Международным агентством по атомной энергии. В ответ на это Вашингтон якобы "позволит Тегерану экспортировать до миллиона баррелей нефти в день и получить доступ к своим доходам и другим замороженным средствам за рубежом".
Дополнение
В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из ядерной сделки известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), что привело к ужесточению санкций на экспорт энергоносителей Ирана. С тех пор Тегеран наращивал ядерное обогащение.
На прошлой неделе цены на нефть ненадолго упали из-за сообщения, что Вашингтон и Тегеран "близки к соглашению" по ядерной деятельности Ирана. Соединенные Штаты эту информацию опровергли.
Напомним
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал Иран выполнить ядерные обязательства в полном объеме.
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