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Иран предупредил Болгарию из-за планов разместить американские самолеты

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Иран предупредил Болгарию, что размещение американских самолетов-заправщиков на авиаба Безмер будет расценено как соучастие в агрессии. Болгарский парламент одобрил предложение правительства о временном размещении военной техники США.

Иран предупредил Болгарию из-за планов разместить американские самолеты

Иран предупредил Болгарию из-за намерений разместить на территории страны самолеты США. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любая деятельность, способствующая атакам США на Иран, будет равносильна соучастию в том, что он назвал "агрессией и военными преступлениями".

Багаи призвал Болгарию не становиться "соучастником агрессоров и нарушителей закона"

- говорится в статье.

Издание напоминает, что США и Иран усилили удары после расторжения временного соглашения о прекращении огня, подписанного месяц назад, что повысило возможность возвращения к тотальной войне.

Контекст

Парламентский комитет по обороне Болгарии во вторник одобрил предложение правительства о временном размещении американских самолетов-заправщиков и американского военного персонала на авиабазе Безмер.

В соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в области обороны от 2006 года, Болгария, союзник по НАТО, определила авиабазу Безмер как объект совместного использования с вооруженными силами США.

Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против россии10.07.26, 20:34 • 10365 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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