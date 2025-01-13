Иран получил 1000 новых дронов с дальностью полета более 2000 км
Киев • УНН
Иранская армия пополнила свой арсенал тысячей новых беспилотников с высокой степенью защищенности. Дроны имеют значительную разрушительную силу и способны преодолевать системы ПВО благодаря низкому радарному следу.
Тысяча новых беспилотников была доставлена армии Ирана в понедельник. Страна готовится к новым конфликтам с Израилем и Соединенными Штатами при вступающем в должность президенте Дональде Трампе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информационное агентство Tasnim, передает УНН.
По данным Tasnim, беспилотники доставили в разные точки Ирана.
Как утверждается, они имеют высокую степень защищенности. «Уникальные характеристики беспилотников, включая дальность полета более 2 000 километров, высокую разрушительную силу, способность проходить через защитные слои с низким поперечным сечением радара и автономным полетом, не только увеличивают глубину разведки и мониторинга границ, но и повышают боевые возможности армейского флота беспилотников в противостоянии удаленным целям», - добавляет информационное агентство.
Дополнение
Ранее в этом месяце Иран начал двухмесячные военные учения, которые уже включали в себя военные тренировки, в которых Революционная гвардия защищала ключевые ядерные объекты в Натанзе от имитационных атак ракет и беспилотников.
Кит Келлогг, новый спецпредставитель Трампа по Украине, призвал к возвращению политики «максимального давления» на Иран. На мероприятии в Париже он заявил о необходимости экономического и дипломатического воздействия на страну.