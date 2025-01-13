Іран отримав 1000 нових дронів з дальністю польоту понад 2000 км

Тисяча нових безпілотників була доставлена армії Ірану в понеділок. Країна готується до нових конфліктів з Ізраїлем і Сполученими Штатами за президента Дональда Трампа, який вступає на посаду. Про це пише Reuters із посиланням на інформаційне агентство Tasnim, передає УНН.

За даними Tasnim, безпілотники доправили в різні точки Ірану.

Як стверджується, вони мають високий ступінь захищеності. "Унікальні характеристики безпілотників, включно з дальністю польоту понад 2 000 кілометрів, високою руйнівною силою, здатністю проходити через захисні шари з низьким поперечним перерізом радара та автономним польотом, не лише збільшують глибину розвідки і моніторингу кордонів, а й підвищують бойові можливості армійського флоту безпілотників у протистоянні віддаленим цілям", - додає інформаційне агентство.

Доповнення

Раніше цього місяця Іран розпочав двомісячні військові навчання, які вже включали в себе військові тренування, в яких Революційна гвардія захищала ключові ядерні об'єкти в Натанзі від імітаційних атак ракет і безпілотників.

Кіт Келлогг, новий спецпредставник Трампа по Україні, закликав до повернення політики "максимального тиску" на Іран. На заході в Парижі він заявив про необхідність економічного і дипломатичного впливу на країну.