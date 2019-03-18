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Иран подаст в суд на США из-за санкций

Киев • УНН

 • 6042 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Правительство Ирана подаст иск в стране против должностных лиц США, которые отвечают за американские санкции. После этого правительство планирует обратиться в международные инстанции. Об этом в понедельник заявил президент Ирана Хасан Рухани, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Иран подаст в суд на США из-за санкций

Так, в прямом эфире государственного телеканала Рухани заявил, что санкции США создали трудности, включая ослабление иранской валюты - риала, что привело к росту инфляции.

Соединенные Штаты вновь наложили санкции на Тегеран после того, как президент США Дональд Трамп в мае прошлого года решил покинуть ядерное соглашение с Ираном от 2015 года, которое было заключено с пятью другими мировыми державами.

Рухани сказал, что отдал приказ министерствам иностранных дел и юстиции "подать в иранские суды судебные дела против тех в Америке, кто разработал и ввел санкции против Ирана".

"Эти санкции являются преступлением против человечества", - добавил он.

По словам президента, если иранский суд вынесет решение в отношении должностных лиц США, Иран возбудит дело в международных судах.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирана фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов.

Остальные санкции вступили в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в список санкций организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.

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