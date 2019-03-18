Иран подаст в суд на США из-за санкций

Так, в прямом эфире государственного телеканала Рухани заявил, что санкции США создали трудности, включая ослабление иранской валюты - риала, что привело к росту инфляции.



Соединенные Штаты вновь наложили санкции на Тегеран после того, как президент США Дональд Трамп в мае прошлого года решил покинуть ядерное соглашение с Ираном от 2015 года, которое было заключено с пятью другими мировыми державами.



Рухани сказал, что отдал приказ министерствам иностранных дел и юстиции "подать в иранские суды судебные дела против тех в Америке, кто разработал и ввел санкции против Ирана".



"Эти санкции являются преступлением против человечества", - добавил он.



По словам президента, если иранский суд вынесет решение в отношении должностных лиц США, Иран возбудит дело в международных судах.



Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирана фактически заведомо невыполнимые условия.



Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов.



Остальные санкции вступили в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в список санкций организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.