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Іран подасть до суду на США через санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Уряд Ірану подасть позов в країні проти посадових осіб США, які відповідають за американські санкції. Після цього уряд планує звернутися в міжнародні інстанції. Про це в понеділок заявив президент Ірану Хасан Рухані, передає УНН з посиланням на Reuters.

Іран подасть до суду на США через санкції

Так, в прямому ефірі державного телеканалу Рухані заявив, що санкції США створили труднощі, включаючи ослаблення іранської валюти - ріалу, що призвело до зростання інфляції.

Сполучені Штати знову наклали санкції на Тегеран після того, як президент США Дональд Трамп в травні минулого року вирішив покинути ядерну угоду з Іраном від 2015 року, яка була укладена з п'ятьма іншими світовими державами.

Рухані сказав, що віддав наказ міністерствам закордонних справ і юстиції "подати в іранські суди судові справи проти тих в Америці, хто розробив і запровадив санкції проти Ірану".

"Ці санкції є злочином проти людства", - додав він.

За словами президента, якщо іранський суд винесе рішення щодо посадових осіб США, Іран порушить справу в міжнародних судах.

Нагадаємо, в травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.

Дія першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів.

Інші санкції вступили в силу 5 листопада, вони торкнулися енергетичної галузі Ірану, а також угод, що стосуються нафти і транзакцій з центробанком країни. Як оголосило міністерство фінансів США, санкції введені проти більш ніж 700 юридичних і фізичних осіб, морських і повітряних суден Ірану. Серед внесених до списку санкцій організацій числиться національна авіакомпанія Iran Air, Організація з атомної енергії і Центробанк Ірану.

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