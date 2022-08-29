Иран назвал ядерное соглашение "бессмысленным" из-за расследования МАГАТЭ

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"Вопрос безопасности на переговорах является одним из основных. Все вопросы безопасности должны быть решены", - сказал Раиси журналистам на пресс-конференции в Тегеране.

"Без решения вопросов безопасности говорить о соглашении бессмысленно", – добавил он.

Контекст

Комментарии Эбрагима Раиси прозвучали в то время, когда Тегеран анализирует реакцию США на его предложения по "окончательному" тексту соглашения, выдвинутому ЕС.

В июне совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за то, что он не смог должным образом объяснить обнаружение следов обогащенного урана на трех объектах, которые Тегеран не объявил как объекты ядерной деятельности.

Начавшиеся в апреле прошлого года переговоры в Вене направлены на то, чтобы вернуть США в ядерный пакт. Косвенные переговоры между Тегераном и Вашингтоном пока велись при посредничестве Евросоюза.

Соглашение 2015 года, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий или СВПД, было направлено на то, чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие, которое он всегда отрицал.

"Ядерному оружию нет места в нашей оборонной доктрине", - повторил Раиси в понедельник.

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