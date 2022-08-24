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Іран отримав відповідь США на ядерний текст ЄС про відродження пакту 2015 року

Київ • УНН

 • 194353 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Іран заявив у середу, що отримав відповідь від США на «остаточний» текст ЄС щодо відновлення ядерної оборудки Тегерана з великими державами 2015 року. Про це УНН інформує посилаючись на агенство Reuters.

Іран отримав відповідь США на ядерний текст ЄС про відродження пакту 2015 року

Цитата

«Сьогодні ввечері Іран отримав відповідь США через Європейський Союз. У Тегерані почався ретельний розгляд відповіді, - заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані. - Іран поділиться своєю думкою з ЄС як координатором ядерних переговорів після завершення перевірки Тегераном».

Деталі

Непрямі американо-іранські переговори тривали 16 місяців.

Минулого тижня Іран відповів на текст ЄС «додатковими поглядами і міркуваннями», закликавши Сполучені Штати проявити гнучкість для вирішення трьох питань, що залишилися.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс підтвердив, що Вашингтон відреагував на коментарі Тегерану щодо тексту ЄС.

«Наш огляд цих коментарів завершено. Сьогодні ми відповіли ЄС», - сказав Прайс.

Раніше

Президент Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди в 2018 році, заявивши, що вона була занадто м'якою для Ірану, і знову ввів жорсткі санкції проти Ісламської Республіки, що спонукало Тегеран почати порушувати ядерні обмеження угоди через рік.

Відродження пакту здавалося близьким у березні, після 11 місяців непрямих переговорів між Тегераном та Вашингтоном у Відні, але вони перервалися через розбіжності, такі як вимога Ірану до Сполучених Штатів надати гарантії того, що жоден майбутній президент не вийде з угоди, як це зробив Трамп.

Президент США Джо Байден не може дати таких залізних гарантій, тому що угода є політичною, а не договором, що юридично зобов'язує.

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