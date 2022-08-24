Иран получил ответ США на ядерный текст ЕС о возрождении пакта 2015 года

Цитата

«Сегодня вечером Иран получил ответ США через Европейский Союз. В Тегеране началось тщательное рассмотрение ответа, – заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. - Иран поделится своим мнением с ЕС как координатором ядерных переговоров после завершения проверки Тегераном».

Детали

Косвенные американо-иранские переговоры продолжались 16 месяцев.

На прошлой неделе Иран ответил на текст ЕС «дополнительными взглядами и соображениями», призвав Соединенные Штаты проявить гибкость для решения трех оставшихся вопросов.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что Вашингтон отреагировал на комментарии Тегерана по поводу текста ЕС.

«Наш обзор этих комментариев завершен. Сегодня мы ответили ЕС», – сказал Прайс.

Ранее

Президент Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения в 2018 году, заявив, что оно было слишком мягким для Ирана, и снова ввел жесткие санкции против Исламской Республики, что побудило Тегеран начать нарушать ядерные ограничения соглашения через год.

Возрождение пакта казалось близким в марте, после 11 месяцев косвенных переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Вене, но они прервались из-за разногласий, таких как требование Ирана к Соединенным Штатам предоставить гарантии того, что ни один будущий президент не выйдет из соглашения, как это сделал Трамп.

Президент США Джо Байден не может дать таких железных гарантий, потому что соглашение является политическим, а не юридически обязывающим договором.