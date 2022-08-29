Іран назвав ядерну угоду "безглуздою" через розслідування МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Ірану Ебрагім Раїсі у понеділок заявив, що поновлення угоди 2015 року зі світовими державами буде "безглуздим", якщо ООН не припинить розслідування незадекларованих об'єктів у країні. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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"Питання безпеки на переговорах є одними з основних. Усі питання безпеки мають бути вирішені", - сказав Раїсі журналістам на пресконференції у Тегерані.
"Без вирішення питань безпеки говорити про угоду безглуздо", - додав він.
Контекст
Коментарі Ебрагіма Раїсі прозвучали в той час, коли Тегеран аналізує реакцію США на його пропозиції щодо "остаточного" тексту угоди, висунутого ЄС.
У червні рада керуючих МАГАТЕ прийняла резолюцію, яка засуджує Іран за те, що він не зміг належним чином пояснити виявлення слідів збагаченого урану на трьох об'єктах, які Тегеран не оголосив як об'єкти ядерної діяльності.
Переговори у Відні, що розпочалися у квітні минулого року, спрямовані на те, щоб повернути США в ядерний пакт. Непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном поки що велися за посередництва Євросоюзу.
Угода 2015 року, офіційно відома як Спільний всеосяжний план дій або СВПД, була спрямована на те, щоб завадити Ірану розробити ядерну зброю, яку він завжди заперечував.
"Ядерній зброї немає місця в нашій оборонній доктрині", - повторив Раїсі в понеділок.
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